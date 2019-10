Spal, Semplici: “Con questo spirito ci salveremo”

Ottimo pareggio per la Spal, che di fronte al proprio pubblico ha fermato sull’1-1 il Napoli. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Sono soddisfatto, perché affrontavamo un avversario di valore. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma la prestazione è stata positiva. Abbiamo creato diverse buone occasioni. Con questo spirito, porteremo a casa l’obiettivo anche quest’anno. Oggi sapevamo che ci sarebbe stato da patire in alcune situazioni, ma siamo stati bravi tutti insieme, compreso il pubblico. In alcuni frangenti non abbiamo però gestito la partita come volevamo, non solo per merito del Napoli, ma anche per demeriti nostri. Cosa ho detto ai ragazzi a fine partita? Ho voluto sottolineare l’importanza del risultato. Poi siamo andati a coinvolgere i nostri tifosi, che ci hanno spinto verso questo risultato”.