Spal, Semplici: “Coppa Italia? Vogliamo passare il turno”

Vigilia di Coppa Italia per la Spal, che domani, alle 18, ospiterà nel quarto turno allo stadio Mazza il Lecce. Una gara che il tecnico Leonardo Semplici ha così presentato in conferenza stampa.

FORMAZIONE – “Ci teniamo a fare bene e a passare il turno, dovremo fare una buona gara dando continuità al secondo tempo di Milano. Novità di formazione? Non tantissime, magari si alterneranno due o tre giocatori, in modo da valutare le condizioni di tutti in vista della gara con il Brescia”.

SINGOLI – “Salamon sta iniziando ad avere una condizione accettabile e valuteremo il suo impiego domani, mentre Sala e Strefezza difficilmente recupereranno per il Brescia. Moncini? Sta bene ed ha disposizione, così come Paloschi”.

BRESCIA – “Quando ci sono questi cambi solitamente c’è una scossa, ma adesso voglio rimanere concentrato solamente sulla partita con il Lecce”.