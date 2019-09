Spal, Semplici: “Per la nostra prestazione ha inciso il gol a fine primo tempo”

Con un gol per tempo la Juventus ha superato la Spal oggi a Torino apparsa in crisi di gioco. Il tecnico Semplici ai microfoni di Sky Sport ha così analizzato il 2-0 che porta la firma di Pjanic al 45′ e di CR7 al 78′: “Subire il gol a fine primo tempo ha inciso tanto, peccato perché eravamo stati bravi a limitare le situazioni che la Juve aveva creato. Attraverso le partite bisogna crescere, abbiamo forza per crescere e raggiungere il nostro obiettivo, contro avversari del genere però è difficile perché alla prima mezza disattenzione ti castigano. Dobbiamo trovare brillantezza e consistenza difensiva che oggi ancora non abbiamo”.