Spal, Semplici: “Dobbiamo dimostrare il nostro valore. Io in discussione? Siamo compatti…”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è invervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta contro la Roma. Il tecnico dei ferraresi ha analizzato la gara valida per la 16^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “È un momento particolare. C’era rammarico e delusione per il risultato di domenica, ma già da martedì siamo ripartiti subito per quello che è il mio compito, con la voglia di continuare a lavorare per uscire da questa situazione”. “Come sta la squadra? Spero che la reazione si veda domani sera. La squadra sta bene ed è compatta. Ha voglia di dimostrare i suoi valori”. La Spal può e deve dimostrare il suo valore”. “Ultimi in classifica? Questa posizione in classifica ci deve mettere il fuoco dentro”. Ed infine sul rigorista, dopo l’errore dal dischetto di Petagna nella gara contro il Brescia: “Se ci sarà un rigore chi lo tirerà? Se giocherà, Petagna. Lui è il nostro rigorista. Se non se la dovesse sentire, ci sarà il sostituto”.

FUTURO – “Io in discussione? Ci siamo incontrati con la dirigenza. Ci siamo messi in discussione, mantenendo le linee guida di questi sei anni, rimanendo compatti”.