Spal, Semplici: “Dobbiamo migliorare…”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato al termine della sfida persa contro il Milan valida per la 10^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole rilasciate a caldo ai microfoni di Sky Sport:

“Sono arrabbiato perché il Milan ha meritato di vincere ma vorrei rivedere il gol e la posizione di Piatek e pure il possibile secondo giallo di Bennacer. Siamo piccoli e interessiamo poco, ma anche noi lavoriamo e cerchiamo di fare il nostro esattamente come gli altri. Magari avremmo perso ugualmente, però…”. E sulla squadra: “Dobbiamo certamente migliorare sotto vari aspetti e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. Non è andata come volevamo, ma conosciamo il nostro percorso e siamo convinti di poter uscire da questa situazione complicata”.