Spal, Semplici: “Dovremo dare risposte diverse, anche se con la Samp abbiamo creato tanto”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro l’Udinese. Momento complicato per i ferraresi che si trovano all’ultimo posto in classifica. Il tecnico ha presentato la gara contro i friulani. Ecco le sue parole: “Settimana particolare, abbiamo cercato di analizzare certe cose ed analizzarne altre. Domani servirà dare risposte diverse: con la Sampdoria abbiamo cercato di creare i presupporti per vincere, ma non ci siamo riusciti. Siamo tornati a essere una squadra che, col gioco, cerca di andare a fare la propria partita. Cross a volontà, tanti calci d’angolo… eppure non siamo riusciti a coglierne i benefici. Perdere quella partita è stata una beffa, già il punto sarebbe stato risultato negativo. E sul gol loro una mezza carambola. Insomma, la Samp non meritava quel risultato…”.

Ancora, sulla propria squadra: “Io e lo staff siamo certi che questi ragazzi abbiano ampi margini di miglioramento, lo stesso 38enne Floccari può migliorare in alcune cose e lo porto come esempio. Chiaro che la qualità deve migliorare, in fase di possesso e non. E poi bisogna essere più concreti davanti. La sconfitta con la Samp non ci voleva proprio, specie dopo quella prestazione. Bisogna star vicino ai ragazzi ed eliminare i ragazzi, in una fase e nell’altra. Solo così metteremo in difficoltà gli avversari“.

Su Di Francesco, assente da un po’: “Viene con noi, è convocato. Non so però se potrà essere utilizzato, è quello che dice lo staff sanitario. Useremo la sosta per rimetterlo in sesto del tutto”.

Sulla vicinanza di proprietà e presidente: “Sono venuti, parlando coi ragazzi, testimoniandoci la loro vicinanza. Chiarite anche alcune dichiarazioni attivate dalla proprietà, cosa che ci ha fatto molto piacere”.