Spal, Semplici: “Genoa? C’è pressione ma anche voglia di fare grande partita”

Vigilia di campionato per la Spal di Leonardo Semplici che domani scenderà in campo contro il Genoa per la gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Il tecnico dei ferraresi ha presentato la sfida molto importante in conferenza stampa. Ecco le sue parole ai media presenti:

MOMENTO – “Come ho visto la squadra in questi giorni? In palla e desiderosa di fare la partita e portare a casa punti importanti contro una squadra difficile e di valore. Dovremo scendere in campo per fare una grande prestazione. Per quanto riguarda il modulo, deciderò con lo staff”. “Pressione? Da qui alla fine le partite saranno queste e ci dovremo abituare alla pressione psicologica. Sappiamo qual è il nostro cammino e quali sono le difficoltà. Siamo consapevoli di tutto e anche che c’è da migliorare. Le ultime gare hanno confermato la nostra voglia di crescita. C’è la voglia di fare una grande partita domani sera”.

CHI GIOCA – E sulla squadra che scenderà in campo contro il Genoa, Semplici ha detto: “Strefezza è pienamente recuperato. Petagna uguale. Stanno bene e sono a disposizione, così come lo è Jankovic”. “Di Francesco? Si allena a pieno regime con noi già da due settimane. Domani vedremo se dall’ inizio o a partita in corso potrà essere utile alla causa. Di sicuro è un’arma in più”.