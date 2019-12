Spal, Semplici: “Gli episodi ci girano tutti male, ma non dobbiamo mollare”

Sanguinosa sconfitta per la Spal, battuta sul proprio campo per 1-0 dal Brescia. Un risultato che fa scivolare gli estensi all’ultimo posto della classifica. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici al termine del match.

DELUSIONE – “La squadra sta esprimendo delle cose positive, anche oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. In questo momento gli episodi ci girano tutti male, come i rigore sbagliati. Dispiace, abbiamo avuto la palla per pareggiare, ma purtroppo non l’abbiamo buttata dentro. Non ci siamo disuniti nonostante il momento, adesso però dobbiamo fare qualcosa di più, perché la classifica piange. Petagna? Il rigore avrebbe potuto darci uno slancio e una serenità diversa, ma è inutile piangere sul latte versato. Dobbiamo stare vicini a questi ragazzi. L’ambiente? La curva anche oggi ci ha applaudito, è normale che adesso si chiede qualcosa in più. Sapevamo che avremmo dovuto sudarci la salvezza fino all’ultima giornata”.