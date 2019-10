Spal, Semplici: “I tifosi ci sostengono da sempre, grazie a loro raggiungiamo gli obiettivi”

Prima della sosta, per la Spal un successo importante e meritato nel derby emiliano contro il Parma, che ha dato nuova linfa ala formazione estense dopo un avvio non particolarmente brillante. Il tecnico Leonardo Semplici, presente ad un evento coi tifosi, ha parlato ai presenti in vista della ripresa della Serie A: “Grazie a tutti coloro che ci stanno vicini, se siamo arrivati a fare questo cammino in questi anni è merito di tutti. I nostri tifosi ci hanno sostenuto nei momenti difficili e per questo li ringrazio, siamo stati molto uniti. Bisogna continuare per la nostra strada, facendo il meglio per onorare questa società, i colori e la città. Anche quest’anno il percorso sarà arduo e difficile, ma comunque straordinario poiché uniti per arrivare dritti all’obiettivo”. Dichiarazioni riprese da TMW, presente con un inviato.