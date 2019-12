Spal, Semplici: “L’autogol ci ha demoralizzato, possiamo fare di più”

Triplice fischio tra Roma e Spal. L’allenatore della formazione emiliana Leonardo Semplici si è soffermato sul match dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport: “All’autogol ho pensato che quest’anno è dura… Andare a Roma contro questa squadra e creare occasioni non era facile. I ragazzi hanno dato tutto, cercando di mettere in difficoltà la Roma. Quell’autogol può incidere a livello morale. Peccato per l’ingenuità del rigore. Quando dai un vantaggio simile a squadre come la Roma si va in difficoltà. Allenando la Spal, una squadra che lotta per la salvezza, so che può succedere di essere esonerati. Oggi un autogol, altre volte rigori sbagliati hanno tolto punti che avrebbero dato una classifica consona. Sicuramente bisogna fare qualcosa di più per uscire da questa situazione”.