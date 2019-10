Spal, Semplici: “Napoli? Serve partita straordinaria…”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Situazione complicata per i ferraresi che devono provare a fare punti per sistemare la classifica. Ecco le parole del mister ai media:

LA GARA – “Il Napoli dopo la Juventus, è la squadra migliore a livello di organico e di esperienza in panchina. I miei ragazzi si sono allenati bene in settimana”. “ll Napoli è una squadra di valore assoluto. Noi dobbiamo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati affinché i ragazzi facciano una partita alla morte, cercando di portare a casa punti che sarebbero di vitale importanza per la nostra classifica”.

CHI GIOCA – Sui suoi calciatori: “Strefezza giocherà? Si, sarà convocato. Ma per le scelte aspettiamo domani, dopo le valutazioni del caso”. “Murgia? Anche se adesso non sta giocando, lo considero comunque tra i titolari. Con tante gare ravvicinate anche lui avrà spazio, come lo avranno tutti gli altri”. “Vicari? Ha recuperato e mi auguro che possa giocare tutta la partita”.