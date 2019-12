Spal, Semplici: “Ottimo primo tempo, fatti grandi passi avanti”

La Spal batte il Lecce e passa il turno in Coppa Italia. Il tecnico Leonardo Semplici commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Volevamo fare bene in questa gara. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con cui abbiamo messo al sicuro il risultato. Merito di questi ragazzi che stanno facendo passi in avanti sotto l’aspetto del gioco. Dobbiamo fare altri passi in avanti per raggiungere i nostri obiettivi. Brescia? E’ una partita importante contro una squadra che attraversa un momento particolare. Cercheremo di fare una grande partita, con una prestazione importante. Igor? Merito del nostro direttore sportivo. Lo abbiamo inserito pian piano anche se ultimamente sta giocando con pieno merito. Farà parlare di sé. Sicuramente alcune prestazioni sono riuscite bene. A volte ci è mancata la giusta continuità Questo è l’aspetto più importante. Ci vuole un’organizzazione che riesca a far esprimere al meglio tutti i giocatori che ho a disposizione. Questa è sicuramente la stagione più complicata da quando sono qui. Le premesse sapevamo quali potevano essere. Purtroppo ora ci manca qualche punto, tra la sconfitta contro la Sampdoria ed il pari di Udine. Credo che questi ragazzi abbiano le qualità per raggiungere i nostri obiettivi. Inter? Ha la squadra forte per lottare per il vertice. Anche domenica hanno fatto un ottimo primo tempo. Hanno qualità tecniche e fisiche per stare in alto. Reca? L’anno scorso ha avuto pochissimo spazio all’Atalanta. Qui sta confermando buone qualità. Sicuramente sta crescendo in maniera importante”.