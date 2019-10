Spal, Semplici: “Parma? Vincere per ritrovare serenità…”

Conferenza stampa per Leonardo Semplici, allenatore della Spal, in vista della gara casalinga contro il Parma. Momento delicato per i ferraresi che vogliono dare una svolta al proprio campionato. Il mister ha presentato la gara contro i ducali ai media presenti. Ecco le sue parole:

MENTALMENTE – “Sicuramente sarebbe importante trovare la vittoria. Vincere ci darebbe forza e serenità. Sappiamo di affrontare una squadra solida, di qualità e di valore. Bisognerà fare una partita di grande attenzione e determinazione. Voglio vedere un furore e una voglia di vincere diversa da quella messa in mostra nelle ultime uscite”. “Come sta la squadra? In tutti noi ci deve essere la voglia di dimostrare che possiamo fare un cammino migliore di quello fatto fino a oggi. Dovremo rimanere compatti come abbiamo sempre fatto, bisogna rimanere uniti e cercare di fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto”.

AVVERSARIO – “Se temiamo Gervinho? Sicuramente sarà una loro arma importante. Bisognerà essere veramente bravi contro di lui e non solo. Perché loro vanno forte con le ripartenze. Dovremo essere bravi ad attaccare senza scoprirci, con grande attenzione. Non possiamo permetterci di concedere loro dei contropiedi perché sono devastanti. Noi proviamo sempre a far la partita. Il problema è se ci riusciamo o meno. Bisognerà capire le caratteristiche dell’avversario e sviluppare un tipo di manovra migliore che ci servirà a mettere in campo le nostre qualità”.