Spal, Semplici: “Per noi tutte le sfide sono salvezza, veniamo da un periodo particolare…”

L’Italia Under 21 è in campo contro l’Islanda allo Stadio Mazza di Ferrara per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2021, Rai Sport ha intercettato sugli spalti Leonardo Semplici, tecnico della Spal: “Molti giocatori del c.t. Nicolato sono già con Mancini, è vero, ma è un bel segnale che i giovani giocano stabilmente in Serie A e in Serie B, è un bel segnale. Una cosa da migliorare ancora di più, così da dare alla Nazionale questi ragazzi”.

SERIE A – Dopo la sosta, la Spal se la vedrà contro il Genoa per un importante duello salvezza: “Sono tutte sfide per la salvezza, di certo sarà importante e vorremo fare una grande prestazione. Veniamo da un periodo particolare in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma i ragazzi stanno lavorando per migliorarsi e per arrivare quindi ai risultati attraverso alle prestazioni”.