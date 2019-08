Spal, Semplici: “Perso contro una squadra più forte, con Muriel cambiati gli equilibri”

La Spal passa avanti 2-0 contro l’Atalanta al Mazza nella prima di campionato, poi però cede alla qualità della Dea e addirittura perde 3-2. Ecco le parole del tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici a Rai Radio1: “Devo fare i complimenti ai ragazzi per la bella partita, contro una squadra di livello diverso. Alla lunga è uscita la loro qualità e con l’entrata di Muriel gli equilibri sono cambiati. Peccato, per 60 minuti abbiamo fatto una grande partita. Siamo abituati a combattere, lo sappiamo. Speriamo di avere una rosa ancora più competitiva con i nuovi arrivi prima della fine del mercato per arrivare al nostro obiettivo anche quest’anno. Igor? Ha fatto una bella partita da quinto, l’ha interpretata bene come tutta la squadra. Abbiamo trovato una squadra più forte di noi”.