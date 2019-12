Triplice fischio tra Inter e Spal. L’allenatore della formazione ferrarese Leonardo Semplici analizza la gara ai microfoni di Sky Sport: “L’amarezza è non aver fatto il primo tempo alla stessa maniera della ripresa. Quando siamo stati tranquilli e sereni abbiamo fatto la nostra partita. Dispiace perché abbiamo le qualità per disputare gare con la qualità messa in mostra nei secondi 45 minuti”