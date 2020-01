Spal, Semplici: “Punti importanti per rilanciarci, mi auguro di ripartire”

La Spal si impone clamorosamente in casa dell’Atalanta. Il tecnico dei biancoazzurri Leonardo Semplici si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Mi auguro di ripartire. Ci serviva una vittoria del genere contro una squadra come l’Atalanta. Non meritavamo di perdere a Firenze. Questi punti devono rilanciare l’ambiente. Abbiamo sbagliato diverse situazioni nel girone d’andata, ma i ragazzi ci hanno sempre sperato. Sapevamo quale poteva essere il nostro percorso quest’anno. Alleno un gruppo di ragazzi importante. Quest’anno abbiamo avuto tante difficoltà tra infortuni e demeriti. Non abbiamo mai perso la fiducia. Credo che abbiamo le qualità per uscire da questa situazioni. Iago Falque e Bonifazi? Sono due ottimi giocatori che conosciamo bene. La società sta lavorando per rinforzare la rosa. Speriamo che arrivi qualcun altro per arrivare al nostro obiettivo”.