Spal, Semplici: “Rammarico per il rigore, avremmo potuto vincere”

Pareggio per la Spal sul campo dell’Udinese. Gli estensi, che hanno fallito un rigore con Petagna nel finale, si sono dovuti accontentare dello 0-0 sul campo dell’Udinese. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici al termine del match.

RAMMARICO – “E’ un momento particolare, dispiace perché avremmo potuto vincere. Peccato, non era facile venire qui a fare questo tipo di partita, l’Udinese è una formazione in salute. Bisogna sconfiggere anche queste situazioni negative, che ci fanno avere dei punti in meno rispetto a quelli che avremmo meritato. Petagna in panchina? In settimana aveva avuto qualche problemino, aveva bisogno di tirare un po’ il fiato. Abbiamo molti attaccanti bravi, cerco di dar spazio a tutti per far emergere le loro qualità. Dispiace per l’episodio del rigore, ma la squadra c’è ed ha fatto bene, questo deve darci fiducia. Io sono sereno, vedo come stanno lavorando i ragazzi. Ci sono stati alcuni infortuni che hanno fermato la crescita di alcuni. Stiamo cercando di creare una nuova identità per raggiungere il nostro obiettivo”.