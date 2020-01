Spal, Semplici: “Sarei stato arrabbiato in caso di pareggio, figuriamoci con una sconfitta…”

Amara sconfitta per la Spal, superata nel finale per 1-0 dalla Fiorentina nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici nel post-gara.

RAMMARICO – “Ci manca il gol, diventa difficile portare a casa il risultato se sbagli certe reti. Peccato, perché la prestazione c’è stata ed avevamo creato i presupposti per vincere. Ci manca sempre quel pizzico di cattiveria in più. Sarebbe stato un dispiacere un pareggio, figuriamoci una sconfitta. Non dobbiamo però mollare, sappiamo che il campionato è difficile, ma giocando così possiamo uscire da questa situazione. La squadra ha mostrato personalità e coraggio, giocando come deve fare una squadra come la nostra. Dobbiamo migliorare in attacco, i numeri parlano chiaro. Con la società e il direttore dovremo lavorare per migliorare la squadra. Avremmo potuto avere una classifica migliore. Kurtic? Con la sua cessione e quella di Moncini abbiamo incassato qualcosa per fare mercato”.