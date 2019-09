Spal, Semplici: “Secondo tempo di personalità, vittoria meritata”

Vittoria in rimonta per la Spal, che di fronte al proprio pubblico ha superato per 2-1 la Lazio con un gol nel recupero di Kurtic. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici al termine del match.

PERSONALITA‘ – “Nella ripresa ci siamo scossi e siamo ripartiti con il piglio giusto, con la personalità che voglio vedere dai miei ragazzi. Nell’intervallo ho detto alla squadra che avremmo anche potuto perdere, ma giocandoci la partita, non come accaduto durante i primi quarantacinque minuti. Abbiamo creato i presupposti per ribaltare la gara conto una delle migliori squadre del calcio non solo italiano, conquistando un grande risultato. Strafezza? Abbiamo diversi giovani che si metteranno in luce: vanno messi in campo in una squadra con equilibrio. Noi cercheremo di costruire un certo tipo di mentalità per arrivare al nostro obiettivo”.