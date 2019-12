Spal, Semplici sfida il Torino: “Arrivato il momento dei fatti. Dobbiamo vincere…”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino valida per la 17^ giornata di Serie A. I ferraresi occupano l’ultima posizione in classifica e vogliono provare a farsi un ‘bel regalo di Natale’ contro i granata. Ecco le parole del mister che ha presentato la gara:

CORSA SALVEZZA – “Credo sia arrivato il momento dei fatti per noi. Dobbiamo provare a fare risultato, perché abbiamo bisogno di punti”, ha detto Semplci. “Sappiamo di affrontare una gara di grande valore. Dovremo andare lì per fare la partita e conquistare la vittoria, senza pensare di andare a giocare per un pareggio. Voglio fare una partita di grande pressione e convinzione. Non abbiamo niente da perdere. Starà solo a noi tirare fuori le qualità per tutta la durata della gara”.

CHI GIOCA – “Stesse scelte di Roma? In linea di massima sì, vedremo domani. Strefezza e Di Francesco dall’inizio? Stiamo valutando. Già è una cosa importante averli recuperati. Ripeto, decideremo domani”.

SOCIETA’– Messo in dubbio dai rumors di mercato, Semplici ha ricevuto la conferma e la fiducia da parte della società: “La fiducia della dirigenza fa piacere. L’unità che ci è stata dimostrata è una cosa importante. Chi se la sente può continuare ad aiutarci, ma chi non ci crede deve stare a casa. Sarà un aspetto importante anche nelle prossime settimane”. “Dobbiamo essere uniti perché è sempre stato il nostro punto di forza in questi anni. Una situazione come questa non l’abbiamo mai vissuta e quindi bisogna che tutto l’ambiente dimostri unità. Noi ci vogliamo salvare e cercheremo di farlo in tutti modi. Tutti dobbiamo remare dalla stessa parte per rimanere in Serie A”.