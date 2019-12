Spal, Semplici: “Siamo in emergenza, ma chi giocherà darà tutto. Serve gara importante”

Scontro salvezza domani, domenica 8 dicembre, allo Stadio Mazza: la Spal ospita il Brescia. Ecco le parole in conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici: “Sarà importante disputare una grande prova contro una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo, è vero che siamo in emergenza ma chi scenderà in campo darà tutto, ne sono convinto. Abbiamo recuperato Felipe, ma ancora non so se dietro ci schiereremo a tre oppure a quattro, di sicuro è importante che ci sia grandissima impegno. Contenti per il passaggio del turno in Coppa, da anni non arrivavamo agli ottavi, e poi sfideremo il Milan a San Siro. Ci dà fiducia per domani, vogliamo fare una bella partita, servirà una gara da Spal”.