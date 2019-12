Spal, Semplici: “Vittoria cercata e meritata, ce la giocheremo fino alla fine”

Tre punti preziosissimi per la Spal, che ha espugnato in rimonta per 2-1 il campo del Torino. Queste le parole del tecnico Leonardo Semplici al termine del match.

FIDUCIA – “Devo dare merito ai ragazzi, gli avevo detto che oggi avremmo fatto risultato. In questo periodo ci sono capitate tante cose non positive, ma durante la settimana ho visto come ha lavorato la squadra e sapevo che avremmo fatto una bella prestazione. Nonostante le tante assense i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra importante. E’ una vittoria che volevamo e che cercavamo da tempo, deve darci fiducia e consapevolezza. Giocando con questa personalità possiamo giocarci il nostro obiettivo fino alla fine. Io in discussione? E’ normale quando i risultati non arrivano, ma io e il mio staff abbiamo fiducia in questo gruppo. Abbiamo le qualità per fare meglio, dobbiamo crederci e lavorare. Questa vittoria ci fa passare un Natale un po’ più dolce. Stasera non ci siamo mai disuniti, creando situazioni importanti. L’atteggiamento visto oggi deve essere il nostro punto di partenza: non avevamo niente da perdere, dovevamo solamente reagire. Una volta ogni tanto è andata come l’avevamo preparata. Abbiamo dei valori, fino ad oggi non eravamo riusciti a tirarli fuori. Se giochiamo così, possiamo toglierci delle soddisfazioni e dare del filo del torcere anche a squadre superiori a noi”.