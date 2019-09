Spal, Semplici: “Voglio una reazione. Contro il Lecce gara importantissima…”

“Mi aspetto una reazione. Una prestazione diversa e una voglia di fare una partita diversa da quella di Sassuolo”. Queste le parole di Leonardo Semplici alla vigila della gara contro il Lecce. Il tecnico della Spal è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro i salentini. Ecco le sue parole:

SPIRITO – “Dobbiamo scendere in campo con una forte voglia di fare bene. Continueremo con lo stesso modulo, ma dovremo fare i conti anche con le difficoltà che comporta giocare una partita ogni tre giorni. Bisogna far si che la squadra trovi i suoi equilibri. Sarà una partita importantissima, voglio vedere una prestazione migliore di quelle fatte vedere”, ha detto il mister che sul ko contro il Sassuolo ha aggiunto: “Cosa non mi è piaciuto? Sicuramente l’atteggiamento del secondo tempo. A me piace giocare le partite e non l’abbiamo fatto. In certi momenti ci è venuta a mancare la voglia di reagire e ribaltare il risultato. Bisogna trasferire ai ragazzi una mentalità migliore per crescere, dandogli fiducia per raggiungere l’obiettivo”.”

AVVERSARIO – “Cosa mi aspetto dal Lecce? Fuori casa ha fatto gare davvero importanti, come contro il Torino. Bisognerà stare molto attenti, hanno delle qualità molto importanti davanti. Dietro difendono discretamente. Parliamo di una squadra molto organizzata che verrà a Ferrara per giocare una partita che io definito come una delle più difficili da preparare in questo campionato”.