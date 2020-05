Spalletti a tutto campo: “Totti era lo zero. Contro la Lazio uno dei momenti migliori”

Luciano Spalletti dopo l’avventura all’Inter è rimasto senza una squadra. Il tecnico toscano, ospite a CasaSkySport ha raccontato il momento che sta vivendo il calcio in questa pausa forzata e non solo. L’ex allenatore della Roma ha anche parlato del suo rapporto con Francesco Totti e di altri aneddoti della sua carriera.

Spalletti su Totti

Durante l’intervista, non poteva mancare un menzione a Francesco Totti. I due non si sono lasciati benissimo e lo stesso Totti ha criticato Spalletti per la maniera in cui lo ha gestito nel suo ultimo anno: “Per quanto mi riguarda cerco sempre di rendere protagonisti i calciatori. Si va a difendere quello che riguarda il club, ma loro sono i protagonisti assoluti. Si va a dialogare con loro, si va a sentire quello che dicono, perché parlano in modo corretto. Ormai sono tutti nella loro realtà e vogliono far bene e creare un marchio nella storia calcistica”. Spalletti ha poi parlato della posizione tattica di Totti in campo: “Lo zero era Totti, che non si faceva mai trovare dai difensori avversari. Andava a mettersi dove non era prendibile e gli spazi venivano da riempiti da lui. Si ascoltano i loro comportamenti negli allenamenti”.

Ricordi dolci contro la Lazio

Riguardo alla sua parentesi nerazzurra, Spalletti ha parlato dello spareggio Champions contro la Lazio: “Bei ricordi all’Inter? Ne ho molti. Siamo arrivati con il fiato sul collo in entrambe le stagioni. Sono stati momenti forti ed emozionanti. La vittoria contro la Lazio per la Champions uno dei momenti più belli. Certo che pensavo di vincere, la prima cosa in questo lavoro è il pensiero di potercela fare. All’intervallo ci siamo detti le cose corrette, poi ci vogliono i giocatori di grande personalità per riuscirci”.