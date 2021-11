Spettacolo al Franchi: poker Fiorentina al Milan (4-3)

Gara ad altissima intensità al Franchi con le due squadre che non si sono mai risparmiate

Il Milan capolista cade a Firenze e stasera il Napoli (ma anche l'Inter) sorride. I rossoneri al Franchi hanno perso al termine di un match spettacolare con tanti gol e altrettanti errori di difensori e portieri. E' finita 4-3 per la Fiorentina che mai aveva fermato una squadra di alta classifica in questo campionato. Viola in vantaggio dopo un quarto d'ora con Duncan, che approfitta di un grave errore di Tatarusanu. Il raddoppio arriva nel recupero del primo tempo con Saponara, destro a giro all'incrocio dei pali. Al 60' Vlahovic cala il tris. I rossoneri accorciano con Ibra che raccoglie un "regalo" di Bonaventura e poi raddoppia su assist di Theo Hernandez. Lo stesso Theo però perde un pallone "letale" che favorisce il poker dei padroni di casa, ancora Vlahovic. All'ultimo secondo Ibrahimovic ha siglato il terzo gol rossonero. Poi nulla più al Franchi. Gara di altissima intensità con tanti scontri in campo. Prima sconfitta in campionato dei rossoneri.