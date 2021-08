Spezia, 9-0 nel test in famiglia

Il club ligure cerca di apprendere in fretta i dettami di mister Thiago Motta

Seduta mattutina per le Aquile di mister Thiago Motta, che sotto il sole di Follo sono state impegnate in un allenamento congiunto con la formazione Primavera guidata da Tugberk Tanrivermis.

Due tempi da 35' che hanno visto Maggiore e compagni offrire ottime trame di gioco ed evidenziare un'ottima intesa dei nuovi arrivati, subito a proprio agio nei meccanismi del rodato gruppo aquilotto. Primo tempo chiuso sul 4-0, grazie alla doppietta realizzata al 12' e al 23' da Mraz, lesto sul primo ad anticipare tutti sul cross dalla destra di Colley e a girare in rete dal cuore dell'area per il momentaneo 2-0, e alle reti di Verde e Colley al 26' e al 34', entrambi con precise conclusioni dal limite.

Nella ripresa è Maggiore ad aprire le danze al 4' con un colpo di testa sul traversone dalla destra di un ispirato Colley, mentre al 7' è Salva Ferrer a insaccare sotto la traversa con una bordata dalla distanza, dopo aver colpito il palo solo un minuto prima. Al 20' assist di Ferrer per Verde, che con un preciso tiro a giro segna la settima rete del match, firmando poi la tripletta personale al 27' con una conclusione dalla distanza. Nel finale, al 33', tripletta anche per Mraz, bravissimo a trovare la coordinazione per girare in rete sugli sviluppi di una palla inattiva, siglando il 9-0 con cui si è chiuso il match. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina sui terreni del "Comunale" di Follo.