Spezia, Agoume rincuora Vignali: “Può capitare l’errore, noi squadra vera”

Lo Spezia riesce a strappare un pareggio importante sul campo del Torino. Un punto prezioso, anche perché il distacco nei confronti dei granata resta lo stesso in classifica e in ottica salvezza è un elemento importante. Il centrocampista Lucien Agoume esprime il suo parere a Sky Sport: “Questo punto per noi è come una vittoria. Siamo rimasti in dieci all’inizio della partita, ma siamo riusciti a conquistare il pareggio. Era uno scontro diretto per la salvezza. Siamo rimasti in partita, sapevamo quello che dovevamo fare. Adesso pensiamo alla prossima partita. Vignali? Può succedere di sbagliare. Non importa, siamo una squadra”.