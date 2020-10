Spezia, Agudelo: “Mi piace il calcio di Italiano, qui ho trovato gente di qualità”

Kevin Agudelo si è presentato ufficialmente da nuovo giocatore dello Spezia, nonostante il calciatore abbia già disputato entrambe le prime due partite del campionato dei liguri.

LE PAROLE DI AGUDELO

L’ex calciatore della Fiorentina Agudelo si è detto voglioso di ripartite dopo i complicati mesi passati a Firenze: “Qui mi trovo bene, ho trovato ragazzi di qualità, dal più vecchio al più giovane – ha detto entusiasta l’ex Genoa. Il mister mi piace, ha un pensiero di gioco che mi piace e penso che dobbiamo lavorare tutti per giocare come lui vuole. Sono felice per questo, fa un lavoro molto buono”. Il calciatore si è poi soffermato sulla partita contro la Fiorentina che arriverà nel week-end. La Fiorentina? È una partita come le altre, ma cercherò di dimostrare quello che non sono riuscito a far vedere là. A livello generale dovremo affrontarla con la testa giusta perché dobbiamo fare un po’ di più dimostrando qualcosa. Dobbiamo migliorare nelle due fasi, sarà difficile ma spero di stare al cento per cento – ha spiegato Agudelo.