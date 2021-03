Spezia, altra positività al Covid nel gruppo squadra

L’ondata di contagi da Coronavirus non si placa in Italia e nel mondo, ovviamente a risentirne è anche il mondo del calcio professionistico. Negli ultimi minuti è stato lo Spezia ad essere nuovamente attaccato dal Covid-19, dopo che nei giorni scorsi erano già risultati positivi il portiere Provedel e un collaboratore dello staff tecnico. Il club ligure ha annunciato che un altro calciatore della prima squadra è risultato positivo, anche se non è stata rivelata l’identità.

LA NOTA DELLO SPEZIA

“Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della prima squadra è risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario”.