Spezia, altre brutte notizie: anche Estevez positivo al Covid

Non ci sono buone notizie per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Tra le fila della prima squadra arriva un altro caso di positività al coronavirus. Lo ha comunicato la stessa società con una nota apparsa sul proprio sito internet.

Si tratta del centrocampista Nahuel Estevez, risultato positivo al Covid-19. Per la squadra ligure è il quarto positivo nel Gruppo Squadra dopo Provedel, un calciatore non comunicato e un membro dello staff, anche lui anonimo. “Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo”. Questo l’annuncio del club.