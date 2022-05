Spezia-Atalanta, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

Tutto è pronto per il lunch match domenicale della 36esima giornata. Al Picco di La Spezia, scendono in campo alle 12:30 Spezia-Atalanta. La squadra di T.Motta cerca punti preziosi per confermarsi al sicuro dalle zone retrocessione, la Dea di Gasperini vuole giocarsi le ultime chance per entrare in Europa.