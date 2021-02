Spezia, Bastoni: “Abbiamo fatto la partita perfetta. Se giochiamo sempre così…”

Lo Spezia sorprende il Milan e fa malissimo ai rossoneri. La formazione ligure si impone per 2-0 grazie alle reti di Giulio Maggiore e Simone Bastoni. Quest’ultimo, autore di una perla di rara bellezza, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match: “Abbiamo preparato la gara cercando di non farli giocare perché altrimenti sarebbe stato complicato. Abbiamo fatto la partita perfetta. Ho fatto un gol di quelli che si sognano da bambini. Abbiamo fatto una grande partita. Sono contento per tutti. Se continuiamo a giocare così bene, possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.