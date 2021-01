Spezia, Bastoni amareggiato: “Brutto risultato, con più tempo a disposizione pensiamo alla prossima”

Lo Spezia va al tappeto contro l’Udinese. Decisivo nel match per la salvezza un rigore di Rodrigo De Paul. I liguri devono ora guardarsi le spalle dal ritorno delle squadre in lotta per la salvezza.

RAMMARICO

Il difensore Simone Bastoni analizza la prestazione ai canali ufficiali del club: “Quello odierno è un brutto risultato, potevamo recuperarla ma è andata così. Ora dobbiamo cercare di pensare alla prossima, che è un’altra partita difficilissima. Abbiamo cercato di sfruttare la superiorità numerica in ogni modo ma poi siamo rimasti in dieci anche noi, ma ci abbiamo provato fino alla fine. E’ andata così, e come detto ora dobbiamo pensare alla prossima. Magari un po’ ha influito la stanchezza, ma non cerchiamo di attaccarci a queste cose. Ora dobbiamo lavorare, siccome abbiamo più tempo per la prossima partita la prepareremo meglio cercando di andare a fare risultato”.