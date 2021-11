Spezia, bilancio in rosso di 17 milioni di euro nel 2020

Intanto la squadra prepara la delicata sfida contro l'Atalanta

Il comunicato ufficiale del club: "L’Assemblea degli Azionisti di Spezia Calcio Srl, ha approvato il Bilancio chiuso al 30 giugno 2021. Il bilancio evidenzia una perdita di periodo di 16,9 Milioni di Euro. L'esercizio è stato condizionato dall’emergenza legata all’epidemia Covid-19, che ha comportato la chiusura degli stadi e quindi l'assenza di ricavi da ticketing e la contabilizzazione di ingenti costi sanitari. Inoltre il bilancio in oggetto risulta influenzato dalla conclusione del precedente campionato di Serie B nel mese di Agosto 2020, situazione che ha comportato la contabilizzazione nel periodo di alcuni costi relativi alla stagione sportiva precedente". Intanto scatta l'operazione Bergamo: centinaia di tifosi aquilotti sono pronti a una trasferta di massa, per la partita che vedrà l'allievo Motta sfidare il maestro Gasperini. E' partita infatti stamattina la prevendita per Atalanta-Spezia, in programma sabato 20 novembre alle ore 15 al vecchio stadio nato come "Mario Brumana" poi "Atleti Azzurri d'Italia" e adesso intitolato a uno sponsor. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro fino alle ore 19 di venerdì 19 novembre per i soli possessori di tessera del tifoso dello Spezia Calcio.