Il club ligure lo ha comunicato sul proprio sito

Lo Spezia Calcio comunica che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid - 19. Il tesserato e tutto il gruppo squadra stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Lo Spezia dallo scorso 12 luglio è in ritiro a Prato allo Stelvio per preparare la nuova stagione.