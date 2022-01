Spezia, derby con Genoa decisivo per futuro Thiago Motta: scelto il sostituto

Il mister a rischio esonero

La panchina di Thiago Motta alla guida dello Spezia è di nuovo a rischio. Dopo il "no" di Giampaolo prima di Natale, la posizione dell'allenatore dei liguri è stata resa molto meno solida dalla sconfitta interna dell'Epifania contro il Verona nella 20^ giornata di campionato. Secondo quanto riportato da Sky , da parte della società c'era la volontà di cambiare già prima dell'ultima gara del 2021, vinta poi sul campo del Napoli, e per questa ragione neppure il trionfo storico contro gli azzurri è servito a modificare la situazione.

Adesso, il mister si giocherà il futuro nel derby contro il Genoa domenica 9 gennaio. In caso di risultato negativo contro il Grifone, lo Spezia ha già pronta la soluzione sino al termine della stagione. Si tratta di Rolando Maran. Sarebbe lui l'allenatore scelto per sostituire Thiago Motta in caso di esonero. Staremo dunque a vedere come si comporterà la formazione spezina contro i rossoblù. I giocatori dovranno lottare per i tre punti ma anche per salvare la panchina del proprio mister...