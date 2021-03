Spezia, due casi di Covid-19: uno è il portiere Provedel

Nuovi caso di positività al Covid-19 in Serie A. Dopo quello in casa Juventus, ecco che allo Spezia viene annunciato che il portiere Ivan Provedel e un collaboratore della prima squadra ligure hanno contratto il coronavirus.

Spezia, Provedel positivo al Covid

“Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento”. Queste le parole dello Spezia in merito al contagio da coronavirus. Trema la squadra di Vincenzo Italiano in vista dello scontro salvezza contro le Streghe del weekend.