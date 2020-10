Altro caso di un giocatore positivo al Coronavirus in Serie A. Si tratta del difensore dello Spezia Martin Erlic, come comunicato dal club ligure. Questo il comunicato: “Lo Spezia Calcio comunica che Martin Erlic è risultato positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il difensore croato è già in isolamento, come sancito dai protocolli sanitari nazionali”.