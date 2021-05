Spezia, finale rovente. Saponara avverte: “Col Napoli vogliamo fare punti”

Il giocatore del club ligure mette in guardia i compagni: la stagione non è ancora finita

Riccardo Saponara è uno degli elementi più esperti in casa Spezia. L'attaccante avverte la squadra: vietato rilassarsi. Queste le sue parole a Radio Marte: "Un punto sembra poco ma in questo momento della stagione per noi pesa come un macigno ma non credo che affronteremo il Napoli con meno determinazione. Nonostante il pari di Verona abbiamo bisogno di altri punti e li vogliamo fare il prima possibile. Siamo andati via da Verona con un mezzo sorriso e non rattristati ma il nostro obiettivo resta fare determinati punti, sperando che possano bastare. Al momento 34 punti non bastano, il Napoli poi è in una forma fenomenale e ha un allenatore bravissimo sia tecnicamente che a motivare la squadra. Non possiamo assolutamente permetterci di ritenerci già salvi".