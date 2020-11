Spezia, il sogno realizzato di Gyasi: “Dopo gara con la Juventus ho parlato con Cristiano Ronaldo e mi ha detto…”

Spezia-Juventus è stata anche l’occasione per un incontro molto speciale. Parliamo di quello tra l’attaccante Emmanuel Gyasi e Cristiano Ronaldo. Non importava, almeno in quei secondi, se la squadra aveva appena perso la sfida contro i bianconeri, per l’attaccante nato in Italia ma di origine ghanese trovarsi faccia a faccia col suo idolo è valso tanto, tantissimo.

A spiegare l’importanza di quel breve incontro è stato lo stesso centravanti spezino ai microfoni di AshesGyamera.com come riporta Football Ghana.

Gyasi e le parole di CR7

“Dopo la partita ho fatto due chiacchiere con Cristiano Ronaldo prima di lasciare il campo”, ha raccontato Gyasi. “Ho detto a Ronaldo che è un’ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, in particolare per i giovani. Lui era felice di sentire quelle parole da me e mi ha sorriso. Poi mi ha ringraziato e mi ha detto di continuare a lavorare sodo. Mi ha consigliato di lavorare molto e di spingere per realizzare i miei sogni. Mi ha detto che tutto è realizzabile nella vita”.