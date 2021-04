Spezia, in caso di salvezza le Aquile non avranno più uno stadio

Nella sua prima e storica partecipazione al campionato di Serie A, lo Spezia ha esordito sul terreno del ‘Picco’ solo il 16 dicembre 2020, a partire dalla sfida col Bologna. L’impianto è stato sistemato per consentire lo svolgimento delle partite delle Aquile di mister Vincenzo Italiano ma intanto era stato avviato un progetto del nuovo stadio della Spezia, redatto dallo studio milanese ’Don’t stop architettura’. Lo stesso progetto presentato a dicembre dall’amministrazione comunale, è destinato a rimanere lettera morta come riporta primocanale.it. Costa infatti 25 milioni di euro. Che il Comune, ovviamente, non ha e che lo Spezia non vuole investire. La situazione si complica perché il prossimo anno, in caso di salvezza, il “Picco” nella configurazione attuale rischia di non essere idoneo per la serie A e quindi potrebbe rendersi necessario un altro esilio come quello cesenate verificatosi nell’avvio della stagione in corso.

VENDITA – Il Comune, proprietario dell’impianto, ha deciso di metterlo in vendita. Si tratta di un affare da 5-6 milioni di euro. Trattandosi di un bene pubblico, non si potrà effettuare una trattativa privata. Lo storico impianto inaugurato nel 1919, avrebbe potuto essere uno stadio di proprietà dello Spezia ma l’uscita di scena di Gabriele Volpi ha fatto saltare il progetto con il Comune.