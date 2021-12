Spezia, individuata l’alternativa a Thiago Motta se salta

Il club ligure pensa a Marco Giampaolo

Nonostante la vittoria al 'Maradona' contro il Napoli, la dirigenza americana dello Spezia mette in dubbio il tecnico Thiago Motta. Come riporta primocanale.it, martedì è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza per stabilire come proseguire da qui fino alla fine dell'anno. Due opzioni: continuare con Thiago Motta che però non sembra convincere del tutto oppure dare una svolta, esonerare l'allenatore e chiamare un nuovo tecnico ma solo nel 2022, prima c'è il rischio di una salata penale da 400mila euro. Ma chi chiamare per la panchina? Il nome che circola insistentemente è quello di Marco Giampaolo che tornerebbe volentieri in Liguria dopo i trascorsi blucerchiati e voglioso di dimenticare le esperienze poco fortunate di Milan e Torino. Ancora nulla di scritto: archiviate le abbuffate natalizie da inizio settimana si inizia a progettare il futuro.