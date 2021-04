Spezia-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Spezia-Inter, in palio punti preziosi sia in ottica scudetto che salvezza

Una partita importante per le sorti dello scudetto. L’Inter si appresta a sfidare lo Spezia, nel campo dove i cugini del Milan sono caduti il 13 febbraio scorso, con l’obiettivo di blindare sempre di più la questione scudetto. Nessuna sorpresa in vista per AntonioConte, che ha deciso di schierare i titolarissimi nonostante il turno infrasettimanale. Spazio dunque alla coppia del gol Lautaro-Lukaku, mentre a sinistra torna Perisic. Porta, difesa e centrocampo presieduti da chi sta facendo le fortune nerazzurre.