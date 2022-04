Spezia-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 19

Spezia-Inter si gioca questa sera, venerdì 15 aprile 2022 alle ore 19, per la 33esima giornata di Serie A. Anticipo pasquale per il campionato italiano che metterà davanti la formazione ligure e quella milanese in una sfida importante sia per quanto riguarda la zona salvezza sia per quella di vertice.

Spezia-Inter, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambi gli allenatori. Padroni di casa con il miglior undici possibile, ospiti che potrebbero optare per qualche cambio anche in ottica semifinale di Coppa Italia. Questi i possibili 22 di Spezia-Inter:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.

Dove vederla

La partita di Serie A tra liguri e milanesi sarà trasmessa da DAZN, la cui applicazione è scaricabile su smart tv e sulle console di gioco PlayStation e Xbox, oltre ad essere utilizzabile su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

La visione del match sarà disponibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per guardare live la partita in streaming lo si potrà fare tramite l'app di DAZN, scaricabile su device con sistemi operativi iOS e Android; da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali. In alternativa su Sky Go, la cui app è fruibile su pc, smartphone e tablet. Esiste poi la soluzione rappresentata da NOW, utile per assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.