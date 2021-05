Spezia, Italiano: “Affronteremo la Roma con serenità e leggerezza mentale”

Ultima partita del campionato per gli Aquilotti che hanno centrato la salvezza

SALVEZZA - "Teniamo a far bene, giochiamo in casa dove ad eccezione della gara contro il Napoli, abbiamo sempre dimostrato il nostro valore e vogliamo concludere nel migliore dei modi, pertanto andremo in campo con serenità, ma pur sempre pronti a disputare la nostra solita gara. La Roma ha ancora un obiettivo da raggiungere e quindi mi aspetto una squadra che cercherà di vincere e che cercherà di metterci in difficoltà fin dalle prime battute di gioco. Cosa ho detto ai ragazzi a salvezza raggiunta? Alla ripresa ci siamo fatti un applauso per tutti gli sforzi compiuti in una stagione lunghissima e complicata, ma conclusa con il sorriso. Quest'anno come obiettivo avevamo anche quello di regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, che amano follemente la maglia bianca e che alla prima storica stagione in Serie A sono stati privati di un'emozione unica: questa salvezza è dedicata anche a loro, nella speranza di poter tornare a sentire i cori della Curva Ferrovia già all'inizio della prossima stagione".