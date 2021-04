Spezia, Italiano ammette: “Giornata negativa da archiviare in fretta”

Il tecnico dei liguri commenta la sconfitta contro il Bologna

Il tecnico Vincenzo Italiano commenta la prestazione della sua squadra: "A trenta giorni dalla fine del campionato dobbiamo cercare di non affrontare le gare in questo modo. Siamo a sette giornate dal termine e bisogna cercare di essere diversi da quelli visti oggi. Troppi errori hanno condizionato la gara. Con più attenzione avremmo potuto tenerla viva. Archiviamo questa brutta gara. Non voglio arrabbiarmi. Abbiamo sbagliato tante cose, ma dovremo invertire la rotta nei prossimi giorni. Quando riuscivamo a fare bene la pressione avremmo potuto arrivare nei primi posti. Oggi sia dal punto di vista difensivo che offensivo non siamo stati all'altezza. La squadra sta bene mentalmente".