Spezia, Italiano ammette: “Squadra giovane, ci manca un po’ di malizia”

Lo Spezia accarezza a lungo il sogno di un altro successo in Serie A. Stavolta i liguri vengono ripresi in pieno recupero dal Parma, nonostante una bella prova con tre pali colpiti.

LE PAROLE DI ITALIANO

Il tecnico Vincenzo Italiano commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente non so se essere arrabbiato o contento per quanto fatto vedere oggi. E’ stata una settimana complicata tra ritiro forzato, Covid e infortuni. Ho fatto loro i complimenti. Peccato per la vittoria sfumata. La squadra era anche giovane, si passa da queste situazioni. La categoria richiede malizia e furbizia. Sono felice di coinvolgere tutti nel progetto. E’ importante farsi trovare pronti e noi lo stiamo dimostrando con tutti i ragazzi. Hanno fatto una grandissima prestazione. Questo aiuta a lavorare meglio durante la settimana. La nostra idea è stare il più lontani possibile dalla nostra area per non rischiare. Bisogna essere più concreti e decisi quando ne abbiamo la possibilità. Cerchiamo di creare scompiglio in area, sperando di dover difendere il meno possibile”.