Spezia, Italiano: “Atalanta? Massima attenzione contro una delle squadre più talentuose d’Italia”

Giornata di vigilia in casa Spezia in vista dell’impegno casalingo contro l’Atalanta valido per l’ottava giornata di Serie A. Il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa.

“Contro l’Atalanta servirà scendere in campo con la massima attenzione, perché affronteremo una delle squadre più talentuose del campionato”, ha detto mister Italiano come riporta il sito ufficiale dello Spezia. “La Dea sta stupendo tanto in Italia quanto in Europa: per noi sfidare avversari di questo tipo è motivo di grande orgoglio”.

Sulla sua squadra e l’annata in corso: “Siamo contenti di avere a disposizione sempre più giocatori, posso dire che in settimana abbiamo lavorato bene; sono felice anche per i nazionali, che hanno disputato ottime gare. Queste sono soddisfazioni per loro ma anche per la nostra società; è bello vederli tornare al campo col sorriso e con entusiasmo, un aspetto che per noi non deve mai mancare. Siamo ancora all’inizio, le partite giocate sono poche e quindi bisogna non bisogna montarsi la testa: i complimenti fanno piacere, ma devono spingerci a lavorare con ancor più attenzione e intensità; sono orgoglioso per quanto fatto finora, ma al tempo stesso sono consapevole che la strada è davvero ancora lunga e lo Spezia non può permettersi di abbassare la guardia”.