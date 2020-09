Spezia, Italiano: “Con l’Udinese gara tosta. Servirà grande concentrazione”

È già tempo di tornare in campo per lo Spezia, i liguri domani recupereranno la partita della prima giornata contro l’Udinese. In conferenza stampa, per presentare la partita, è intervenuto mister Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia.

LE PAROLE DI ITALIANO

“Domani affronteremo una squadra molto forte sotto l’aspetto fisico e che sa attaccare molto bene la profondità, servirà attenzione. Ogni partita nasconde dell insidie, il nostro obiettivo è quello di crescere ed evitare di commettere errori come quelli contro il Sassuolo. Abbiamo tante cose positive su cui far leva”.

ATTENZIONE – “Dobbiamo abituarci al livello molto alto di questo campionato, non abbiamo avuto tempo per prepararci e quindi insisto molto sull’attenzione e la concentrazione, caratteristiche che reputo molto importanti. Con il tempo miglioreremo e riusciremo ad amalgamarci, l’importante è non subire l’avversario come abbiamo fatto con il Sassuolo” – ha spiegato Italiano.

SULLA GARA CON IL SASSUOLO – “Era la prima partita, credo che la rete concessa su rigore abbiamo un po’ cambiato la partita, ma sapevamo che sarebbe potuta andare così. Dobbiamo trovare la giusta concentrazione, stiamo tutti bene anche se abbiamo dovuto preparare questa gara solo con due allenamenti. Dell’Orco è affaticato, tornerà a disposizione per la partita di domenica”. Queste le parole di Italiano, già in clima partita per la sfida contro l’Udinese.

